Pronostic Nîmes Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Les Crocos ont faim de victoires : Nîmes peut battre Guingamp

Le Nîmes Olympique n'en finit plus de surprendre. Diminués par l'absence de leur maître à jouer Teji Savanier (suspendu), les Crocos ont réussi une excellente prestation, vendredi à Monaco, conclue par un match nul (1-1). La formation de Bernard Blaquart compte 8 points au classement après 6 journées malgré plusieurs matchs compliqués à gérer face au PSG, l'OM, Monaco, Bordeaux et Toulouse. Ce début réussi s'explique par la qualité de jeu proposée par les Crocos et leur incroyable générosité. Après deux bons nuls obtenus à l'extérieur, le promu vise la victoire pour son retour à domicile.Dominé à domicile par Bordeaux dimanche (1-3), Guingamp affiche zéro point au compteur. Le bilan est lourd pour le coach Kombouaré qui entraîne la plus mauvaise défense de Ligue 1 et une attaque en berne (seulement 4 buts). De plus, le Kanak doit se passer de Rodelin, recrue offensive du mercato qui ferait sans doute du bien à son équipe. Entre des Guingampais moribonds et des Nîmois euphoriques, nous voyons les Crocos s'imposer.