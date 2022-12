Pronostic Nîmes Guingamp : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp accroche Nîmes

Nîmes dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2 après sa rétrogradation. Les Crocos ont réussi à se sauver l'an passé en réalisant un exercice correct. Auteur d'une entame satisfaisante lors de cette nouvelle saison, les Nîmois ont ensuite connu un passage délicat avec pas moins de 6 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Crocos ont perdu 5 rencontres face à Grenoble, Valenciennes, Sochaux, le Paris FC et Quevilly Rouen. Alors au plus mal, les Nîmois se sont repris en dominant Amiens (2-0) puis en enchainant contre Bordeaux (1-0) et en étant tenu en échec par Niort (1-1). Ces résultats ont permis au NO de reprendre confiance mais n'ont pas été suffisants pour sortir de la zone de relégation. En effet, les Crocos pointent toujours à la 17e place du classement avec le même nombre de points que Dijon, 16e. Facile vainqueur de Montauban (0-4) en Coupe de France, Nîmes s'est incliné en amical contre Rodez (0-2). Dans son stade des Costières, le NO est plutôt performant avec un bilan de 4 victoires, un nul et deux revers.

En face, Guingamp avait réalisé une entame idéale mais a depuis perdu pied. En effet, le club breton est passé de la course à la montée au ventre mou du classement. En effet, les hommes de Stéphane Dumont occupent seulement la 11e place du classement avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Les Guingampais ont aligné 7 dernières journées sans la moindre victoire avec 4 nuls pour 3 revers. De plus, l'En Avant s'est incliné en Coupe de France face à une formation évoluant dans une division inférieure, les Herbiers. Pour tenter de relancer la saison, le club a recruté l'attaquant de Bourg en Bresse, El Ouazzani qui doit venir concurrencer les Courtet et Guillaume, décevants depuis leur arrivée. En revanche, Guingamp compte sur les Livolant ou Merghem pour ramener un résultat des Costières. Les Guingampais ont réalisé une préparation intéressante avec 3 succès obtenus face à Always Ready (4-0), Le Havre (1-2) et Lorient (1-0). Pour cette affiche, Guingamp devrait être en mesure d'accrocher au moins le point du nul face à Nîmes