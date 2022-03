Pronostic Nîmes Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp va de l’avant à Nîmes

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Relégué de Ligue 1 la saison dernière suite à un exercice catastrophique, Nîmes connaît une saison moyenne puisque les Crocos se retrouvent en milieu de tableau à la 10place, avec 8 points d’avance sur le 1relégable. L’inconstance des Gardois est certainement l’une des raisons de la difficile saison du NO. Arrivé en cours de saison, Nicolas Usaï avait remplacé Pascal Plancque qui avait vécu un moment délicat. Victorieux sur le terrain du Havre (0-1) mi-mars en étant archi-dominé, Nîmes a ensuite dû affronter deux formations qui luttent pour la montée en Ligue 1, pour 2 revers face à Auxerre (1-2) et Ajaccio (1-0). Usaï s’appuie sur ses cadres que sont Martinez, Fomba ou Benrahou.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐11, Guingamp compte le même nombre de points que le club nîmois mais l'objectif de cette saison de reconstruction, avec le nouveau coach Dumont, n'était pas la montée. Un temps en bas de tableau, les Bretons sont nettement plus solides depuis plusieurs semaines avec seulement 2 revers concédés lors des 12 dernières journées, face à Amiens (3-0) et à Sochaux (1-0). Après avoir enchaîné les matchs nuls face à Quevilly Rouen (1-1) et Rodez (1-1), Guingamp a retrouvé les joies de la victoire lors de la journée, à domicile face à Nancy (3-1), lanterne rouge de Ligue 2. L'international comorien M’Changama a notamment inscrit un doublé lors de cette rencontre. Sur une bonne dynamique, Guingamp semble en mesure de ramener un résultat de Nîmes.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !