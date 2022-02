Pronostic Nîmes Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes enchaîne face à Dunkerque

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nîmes - Dunkerque chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Relégué de Ligue 1 à l’issue d’un exercice cauchemardesque, Nîmes avait bien rebondi en restant invaincu lors des 6 premières journées. Alors que le Nîmes Olympique laissait penser qu’il allait être des candidats aux barrages, il s’est écroulé au début de l’automne avec une série catastrophique de 9 matchs sans la moindre victoire. En 2022, les Crocos, désormais entraînés par Nicolas Usaï, ont retrouvé leur mordant avec 3 victoires en autant de rencontres. En effet, le NO s’est imposé face à Dijon (1-2), Valenciennes (2-1) et en milieu de semaine sur la pelouse de Pau pourtant très solide à domicile (0-3). Ces 9 points pris ont permis à Nîmes de progresser à la 8place de Ligue 2, avec 5 points de retard sur la dernière place qualifiable pour les playoffs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dunkerque a atteint son objectif l’an passé en conservant sa place en Ligue 2. Le club nordiste a décidé d’opérer un changement majeur à l’intersaison, en remplaçant Mercadal par Romain Revelli. En souffrance en début de saison, l’USO a débuté par 9 journées sans le moindre succès. Equipe de série, la formation dunkerquoise a ensuite connu une période prospère avec 5 victoires et un nul. Les Nordistes n’ont pas su surfer sur cette vague et ont rechuté, enchainant les contre-performances avec 9 matchs sans le moindre succès toutes compétitions confondues. En 2022, l’USO avait débuté par 2 nuls encourageants face à deux formations de haut tableau, Sochaux (0-0) et contre le Paris FC (1-1). Le revers concédé à Niort (2-0) montre que la formation dunkerquoise est loin d’être guérie. Avant-dernier de Ligue 1, Dunkerque accuse 6 points de retard sur la première formation non relégable. En pleine forme, les Crocos nîmois devraient prendre le dessus sur une équipe dunkerquoise dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Dunkerque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !