Pronostic Nîmes Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nîmes – Dijon : un duel de mal classés avec des buts de chaque côté

Cette opposition entre Nîmes et Dijon est importante pour le bas du tableau et la lutte pour le maintien. Les deux formations sont actuellement dans la zone de relégation. Les Nîmois ont eu chaud l'an passé et ont été sauvés suite à l'arrêt de la saison. Cette année, les Crocos souffrent avec une seule victoire lors des 10 dernières journées, face à Reims. Ce week-end, les hommes d'Arpinon ont ramené un nul heureux de Geoffroy Guichard où Baptiste Reynet s'est montré décisif en arrêtant le penalty de Boudebouz et en réalisant plusieurs parades importantes (score final 2-2) après une série de 4 défaites consécutives. Le club gardois n'est pas épargné par les blessures mais les attaquants ont enfin répondu présent face à Sainté. En face, le Dijon FCO occupe la place de lanterne rouge du championnat. Les hommes de David Linares ont réalisé lors des dernières semaines des prestations intéressantes avec un succès à Nice (1-3) et des nuls contre Saint-Etienne (0-0) et Nantes (1-1). En revanche, les Bourguignons viennent de s'incliner face à deux grosses formations du championnat, Lille et Monaco. Pour cette dernière rencontre de l'année, le club bourguignon va tenter de décrocher un succès qui les relancerait dans la lutte pour le maintien. Pour cette opposition à 6 points pour le matin, on devrait voir un match ouvert entre deux formations qui vont tout faire pour s'imposer, avec des buts de chaque côté.