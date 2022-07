Pronostic Nîmes Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen accroche un résultat à Nîmes

Cette opposition entre le Nîmes Olympique et le stade Malherbe de Caen met aux prises deux équipes qui ont évolué en Ligue 1 il y a peu de temps. Pour son retour en Ligue 2, le club gardois a fini en neuvième position. Calé dans le ventre mou du championnat, le NO n'a jamais été inquiété par la relégation et n'a pas non plus été dans le coup pour la course aux playoffs. Les Crocos ont connu une entame de préparation catastrophique avec trois revers face à Toulouse, Annecy et Bastia, mais se sont rattrapés lors de leur dernière sortie en dominant une équipe de l'UNFP (joueurs au chômage). La formation nîmoise a perdu des joueurs importants cet été comme le capitaine Briançon parti à Saint-Etienne, ou Ferhat qui a rejoint la Turquie. Le recrutement majeur du club a été le buteur dunkerquois Tchokounté qui reste sur une saison à 9 buts et de l'ancien de la maison Nicolas Benezet. En face, le stade Malherbe de Caen fait partie des candidats aux playoffs et joue donc à la montée en L1. Passé proche de la relégation lors de son retour en L2, le club caennais a connu un exercice nettement plus tranquille l'an passé avec une 7place. Cette saison, les ambitions ont été revues à la hausse. Pour atteindre cet objectif, Caen a su conserver son buteur Alexandre Mendy, auteur de 16 réalisations l'an passé, et s'est renforcé avec les arrivées de Ntim, Mandréa, Thomas Obiang, Essende et Daubin. Durant la préparation estivale, le club caennais a perdu deux matchs face à des clubs de Ligue 1 contre Nantes et Rennes mais a fait le taf face à Ajaccio et Le Mans, pour un nul contre Versailles. Candidat aux playoffs, Caen devrait confirmer ses ambitions en accrochant au moins un nul aux Costières face au Nîmes Olympique.