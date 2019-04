Pronostic Nîmes Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Malheur au vaincu entre Dijon et Guingamp

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

10de Ligue 1, Nîmes réalise une très bonne saison pour son retour au sein de l'élite. Les Crocos sont d'ores et déjà assurés d'évoluer au sein de l'élite l'an prochain et peuvent même se permettre d'espérer une improbable qualification européenne. Convaincants à domicile, ils n'ont perdu aucun de leurs 6 derniers matchs de championnat disputés aux Costières. Ils restent d'ailleurs sur 2 succès obtenus face à Caen (2-0) et Rennes (3-1). Le week-end dernier, l'équipe s'est inclinée sur la plus petite des marges, et non sans démériter, dans l'antre de l'Olympique de Marseille (2-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Qualifié pour la Ligue Europa l'année dernière, Bordeaux est en revanche complètement passé à côté cette saison. Englués dans le ventre mou du classement, les Girondins figurent au 13de la Ligue 1 et ne peuvent désormais plus rien espérer ni craindre. Le nouvel entraîneur Paulo Sousa s’attelle ainsi à tester de nombreux joueurs afin de déterminer lesquels seront conservés pour le prochain exercice. Le week-end dernier, les Bordelais ont lourdement chuté dans le Chaudron de Saint-Etienne (3-3). Ce revers symbolise les difficultés rencontrées par le club au scapulaire pour bien figurer hors de ses bases cette saison. En effet, Bordeaux présente le 18plus mauvais bilan du championnat à l'extérieur. Peu concernés par ces derniers matchs de championnat, les partenaires du capitaine Benoit Costil peuvent s'incliner face à des Nîmois plus ambitieux et soutenus par leurs supporters.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !- Ces 100€ sont à utiliser pour parier sur le site PMUavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Bordeaux encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !