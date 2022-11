Pronostic Nîmes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux enchaîne à Nîmes

Relégué de Ligue 1 il y a maintenant deux saisons, Nîmes a perdu plusieurs joueurs cadres et tente de se relancer. Les Crocos luttent puisqu'ils sont actuellement en avant-dernière position du classement avec 1 point de retard sur le premier non relégable. Après avoir connu une terrible série de 5 revers et un nul, le NO s'est enfin imposé face à Amiens (2-0) aux Costières avec des réalisations de Tchokounte et Thomasen. En revanche, la formation nîmoise est retombée dans ses travers en s'inclinant à Pau lors de la dernière journée (1-0). L'expulsion de Djiga dès la première période n'a pas permis au club gardois de ramener un résultat du Béarn. Le week-end dernier, les Crocos ont parfaitement négocié leur rendez-vous en Coupe de France en prenant le dessus sur Bastia-Borgo (3-0).

De son côté, Bordeaux a su mettre de côté tous les problèmes administratifs vécus par le club pour réaliser un très bon exercice sur le plan sportif. En effet, la formation bordelaise occupe la tête de la Ligue 2 avec 1 point d'avance sur le Havre et 3 sur le troisième, Sochaux. Très solide dans ses prestations, Bordeaux ne s'est incliné qu'à deux reprises face à Guingamp (0-1) et contre Saint-Etienne (2-0). Depuis ce dernier revers, les Bordelais ont seulement laissé des points en route à Bastia (1-1). Lors de la dernière journée de championnat, les Girondins avaient pris le dessus sur le promu Annecy (1-0) grâce à Bakwa. Pour obtenir ces résultats, Guion s'appuie sur sa défense qui n'a encaissé que 7 buts (2de L2). Sur sa lancée, Bordeaux devrait s'imposer face à une formation nîmoise dans le dur.