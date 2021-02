Pronostic Nîmes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nîmes et Bordeaux

Proche d'être relégué la saison passée, le Nîmes Olympique doit de nouveau lutter pour son maintien. Les Crocos viennent de réaliser une excellente opération en s'imposant face à une formation dijonnaise relégable (0-2). Ce succès a permis au NO d'abandonner la dernière place du général mais aussi de reprendre espoir dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Plancque possèdent à l'orée de cette journée 5 points de retard sur Lorient, première formation non relégable. De plus, les Gardois doivent affronter les Merlus en match en retard , dans une rencontre qui s'annonce comme très importante pour la suite de la saison. Victorieux au Vélodrome mi-janvier (1-2), les Nîmois n'avaient pas réussi à enchainer malgré des progrès évidents dans le jeu produit, avec un Ferhat très impliqué. Ce dimanche, les Crocos vont sans doute prendre des risques pour décrocher une 2victoire consécutive, ce qui constituerait une première cette saison.

Auteur d'un début d'année 2021 tonitruant, Bordeaux est vite revenu à la dure réalité d'une formation de milieu de tableau. En effet, au sein d'une Ligue 1 très serrée, les hommes de Jean-Louis Gasset restent sur 4 journées sans le moindre succès et sur une élimination en Coupe de France par Toulouse (0-2) au Matmut Atlantique. Le week-end dernier, les Bordelais ont conservé leur invincibilité historique face à l'OM (0-0) mais peuvent nourrir des regrets car ils ont disputé 30 minutes à 11 contre 9. Néanmoins, ce match nul a stoppé la série de défaites des Girondins et Bordeaux se déplace dans le Gard avec l'envie de se relancer face à des Nîmois qui ne ferment pas le jeu. Cette opposition s'annonce ouverte et on peut espérer y voir des buts de chaque côté.