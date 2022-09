Pronostic Nîmes Bastia : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Les Crocos de Nîmes retrouvent leur mordant face à Bastia

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes - Bastia :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Ligue 1 il y a 18 mois de cela, le Nîmes Olympique lutte désormais pour son maintien en Ligue 2. Actuellement, le club gardois occupe la 12place du classement et fait partie de ce lot d’équipes à 7 points, qui ne lui offre que 3 unités d’avance sur la lanterne rouge. A noter que le NO souffre en déplacement où il n’a pris qu’un point, face à l’AS Saint Etienne (1-1) à Geoffroy-Guichard. En revanche, les Gardois se montrent plus performants à domicile où ils ont décroché deux succès face à Rodez (1-0) et Laval (1-0). Lors de la première journée, les hommes d’Usai s’étaient inclinés aux Costières face à Caen (0-1) mais avaient seulement encaissé le but lors des arrêts de jeu. De retour devant leur public, les joueurs nîmois espèrent accrocher leur troisième succès consécutif à la maison et comptent pour cela sur leur meilleur buteur Koné (3 réalisations).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Sporting Bastia est l’une des formations les plus irrégulières de Ligue 2 en ce début de saison. Capables de passer au travers à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne (5-0) ou d'offrir sa seule victoire pour le moment de la saison à Rodez (2-0 à Furiani), le Sporting s’est repris quelques jours après en dominant Dijon (1-0) qui joue la montée. Depuis l’entame de cette saison, les rencontres du SCB se sont toutes conclues avec un vainqueur. Grâce à leurs 3 succès, les hommes de Régis Brouard se trouvent à la 11place et possèdent seulement deux points d’avance sur la relégation. Contre le DFCO, le Sporting a retrouvé son attaquant Santelli, qui avait inscrit 10 buts la saison dernière et avait été l’un des grands acteurs du maintien du club corse. Solide à domicile, Nîmes devrait s’imposer face à une équipe bastiaise capable du meilleur comme du pire en ce début de saison et qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Bastia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !