Pronostic Nîmes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne face à Nîmes

Septième de Ligue 2, le Nîmes Olympique se situe dans le ventre mou du classement, avec 8 points de retard sur les playoffs d'accession et 9 d'avance sur la relégation. Les Crocos sont loin d'être réguliers mais réussissent des coups, à l'image du week-end dernier au Havre. Archi-dominé par le HAC, le club gardois a réalisé le hold-up parfait grâce à Benrahou sur penalty. L'ancien Bordelais est le meilleur joueur de son équipe depuis l'entame de saison avec 9 buts inscrits et 7 passes décisives. Benrahou a pris ses responsabilités après avoir vu Ferhat manquer un penalty le week-end dernier face au Paris FC (1-1). Nicolas Usai a décidé de réintégrer l'Algérien Ferhat depuis qu'il a pris la place de Pascal Plancque. De son côté, l'AJ Auxerre est avec le Paris FC l'un des grands gagnants de la dernière journée. En effet, les Bourguignons se sont replacés sur le podium de Ligue 2 en profitant des faux-pas d'Ajaccio et de Sochaux. La formation sochalienne s'est d'ailleurs inclinée sur la pelouse de... l'Abbé Deschamps face à Auxerre (3-2). Le buteur local Charbonnier a conclu le score pour sa 14réalisation de la saison, qui lui permet de rester en tête des meilleurs buteurs avec le Caennais Alexandre Mendy. Sur une excellente dynamique, la formation auxerroise vient de remporter ses 4 derniers matchs de championnat face à Niort (0-1), Quevilly Rouen (1-0), Rodez (1-3) et donc Sochaux (3-2). Sur leur lancée, les Bourguignons devraient prendre le dessus sur une formation nîmoise qui ne joue plus grand-chose.