Pronostic Nîmes Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers va chercher un résultat à Nîmes

Proche d'être relégué la saison passée, Nîmes avait été sauvé par une bonne fin d'exercice mais aussi par la décision des instances du foot français de stopper la saison. L'intersaison nîmoise a ensuite été marquée par le départ de Bernard Blaquart et de son remplacement par Arpinon. Les Crocos ont lancé leur saison de la plus belle des manières avec une large victoire face à Brest (4-0). Ce succès est cependant resté longtemps sans lendemain, puisqu'il a fallu attendre la 6journée pour voir les Nîmois décrocher les 3 points dans le derby face à Montpellier. Depuis le succès à la Mosson, les Gardois restent sur trois défaites face au PSG, Bordeaux et Metz. Lors de ces trois rencontres, les Nîmois n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Cette délicate dynamique a poussé Nîmes dans la zone de relégation.

De son côté, le SCO occupe la 11place du championnat avec 13 points au compteur. Les hommes de Stéphane Moulin sont irréguliers depuis le départ de cette saison, à l'image de leurs deux dernières rencontres. Les partenaires de Mangani sont allés chercher une très belle victoire au Roazhon Park il y a deux semaines face à une formation rennaise très solide (1-2). Incapable de remporter deux victoires de rang, le SCO s'est incliné le week-end dernier face à Nice (3-0). Les Angevins possèdent des joueurs offensifs intéressants avec Cabot, Boufal, Fulgini, Bahoken ou Thioub auteur d'une très bonne rentrée face à des Aiglons, qui devraient permettre au SCO d'accrocher au moins un nul chez un Nîmes mal classé.