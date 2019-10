Pronostic Nîmes Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nîmes et Amiens !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Nîmes - Amiens chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Nîmes et Amiens met aux prises deux formations qui devraient être amenées à lutter pour le maintien. Les Crocos ont perdu des joueurs cadres à l’intersaison, ce qui pourrait être préjudiciable pour le reste de la saison. Néanmoins, les hommes de Blaquart se battent à l’image de leur dernier déplacement à Lille d’où ils ont logiquement ramené un point (2-2). Les Nîmois ont réalisé une belle série de la 3à la 6journée mais sont ensuite retombés dans leurs travers face à Montpellier et Saint-Étienne. Le nul à Lille a redonné de la confiance aux Gardois à l’heure d’affronter une équipe amiénoise en net regain de forme.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Les Picards ont connu quatre premières journées difficiles, avec une seule victoire heureuse obtenue à domicile face à Lille (2-1). Mais depuis la 5journée, les Amiénois se montrent nettement plus entreprenants et ont seulement perdu une rencontre face à Bordeaux. Avant la trêve internationale, Amiens a décroché une victoire de prestige face à Marseille (3-1), avec un but de Mendoza qui fait beaucoup de bien depuis son retour (3 matchs, 3 buts). De plus, les rencontres des Picards sont souvent spectaculaires. En effet, 7 des 9 matchs disputés cette saison se sont terminés avec des buts de chaque côté, tandis que Nîmes a marqué sur 3 de ses 4 matchs joués à domicile cette saison. Logiquement, nous partons donc sur le pari "Les deux équipes marquent".- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Si vous ne souhaitez pas déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 27 octobre seulementavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Amiens encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !