Pronostic Nîmes Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enfonce Nîmes

Relégué de Ligue 1, Nîmes avait réussi à se maintenir sans trop de difficultés l'an passé. Le club gardois ne rencontre pas la même réussite lors de cette entame de saison puisque les Crocos se retrouvent déjà à l'avant-dernière place du classement. Les Nîmois ne comptent que 8 points et accusent 3 unités de retard sur le premier non relégable, Pau. Auteur d'une entame correcte, le NO a ensuite perdu pied en signant une cauchemardesque série de 6 matchs sans la moindre victoire, avec un terrible bilan de 5 défaites pour un nul. Actuellement, les Crocos restent sur 3 revers de rang face à Sochaux, le Paris FC et la semaine passée contre Quevilly Rouen (3-1), un adversaire direct pour le maintien. Arrivé en cours de saison dernière, Nicolas Usaï est en danger et pourrait perdre sa place en cas de nouvelle contre-performance.

De son côté, la dynamique est diamétralement différente pour Amiens, qui partage la tête du championnat avec Bordeaux. L'un des avantages des Picards est d'avoir Philippe Hinschberger à leur tête. Le technicien français avait réussi un petit exploit en amenant Grenoble en playoffs et a déjà connu plusieurs montées dans sa carrière. Après avoir connu une première saison délicate avec les Picards, Hinschberger savoure les bonnes prestations de ses hommes qui se montrent très réguliers. En effet, les Amiénois ont seulement perdu deux rencontres face à Metz et Caen, à chaque fois en déplacement. En grande forme, la formation picarde vient de remporter ses trois derniers matchs de Ligue 2 face à Niort (3-0), Rodez (0-1) et le week-end dernier contre Dijon (2-1). Dans le dur, Nîmes devrait subir la loi d'une équipe amiénoise qui tourne à plein régime.