Pronostic Nîmes Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes retrouve son mordant face à Amiens

Relégué de Ligue 1 en ayant défendu sa place dans l'élite jusqu'au bout, le Nîmes Olympique a plutôt bien négocié son passage en Ligue 2. En effet, malgré une forte vague de départs lors de l'intersaison, le club nîmois occupe actuellement la 7place du classement. Bien partis, les Crocos étaient restés invaincus pendant 6 journées avec 3 succès face à Dijon, Valenciennes et Dunkerque pour des nuls contre Bastia, Pau et Caen. La semaine passée, le Nîmes Olympique a connu son premier couac en s'inclinant à Grenoble (2-1) en concédant le but fatal dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Depuis le début de saison, Benrahou s'est montré essentiel dans les bons résultats nîmois avec 3 buts et 5 passes décisives.

En face, Amiens fait partie des équipes dont on attendait mieux dans ce début d'exercice. Reléguée en début de saison dernière, la formation picarde avait connu un retour en ligue 2 compliqué mais avait réussi à se maintenir assez tranquillement au final. A l'intersaison, Philippe Hinschberger est arrivé pour relancer Amiens. Cependant, après 7 journées, le club amiénois végète aux alentours de la zone de relégation, à la 16place. Amiens s'est imposé à une seule reprise sur la pelouse du Roudourou de Guingamp (0-2). Le week-end dernier, la formation picarde s'est faite surprendre à domicile par Rodez (0-1). Déterminé à se relancer suite à sa défaite surprise à Grenoble, Nîmes devrait profiter de la réception d'une formation amiénoise pas au mieux pour prendre les 3 points.