Pronostic Nîmes Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes profite de la baisse de régime d'Ajaccio

Pour conclure la 12journée de Ligue 2, le Nîmes Olympique reçoit l’AC Ajaccio. Relégué de Ligue 1, le club gardois a perdu plusieurs éléments importants lors de l’intersaison, comme Ripart, Reynet ou Meiling. Malgré cette vague de départs, les Nîmois ont plutôt bien lancé ce nouvel exercice avec 6 journées sans la moindre défaite. Depuis le nul obtenu à domicile face à Caen, les Gardois connaissent un passage plus compliqué de 6 matchs sans victoire. Néanmoins, les Crocos restent sur une excellente prestation à Auxerre (2-2) en remontant un handicap de deux buts lors des 15 dernières minutes grâce à un doublé de Koné. Les hommes de Pascal Plancque comptent sur cette performance pour se relancer.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Ajaccio a vécu deux saisons diamétralement opposées. En effet, les Corses étaient dans le coup pour la montée lors de l’arrêt de la saison 2019-20 suite à l’épidémie de Covid, tandis que l’an passé, la formation ajaccienne a lutté pour son maintien. Pour ce nouvel exercice, Ajaccio a très bien débuté avec 9 journées sans la moindre défaite. En revanche, la formation corse a perdu pied lors des deux dernières rencontres en s’inclinant dans le derby face à Bastia (2-0) et plus surprenant à domicile face à Quevilly Rouen (0-1). Ces deux défaites face aux promus ont stoppé la progression de l’ACA, qui reste tout de même en cinquième position. Pour cette affiche, Nîmes, relancé par son nul à Auxerre, devrait enchainer face à Ajaccio avec au moins le point du nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !