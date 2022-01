Pronostic Nigeria Tunisie : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

Le Nigéria plus solide que la Tunisie

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nigéria Tunisie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Annoncé comme un outsider pour le titre, le Nigéria a marqué les esprits lors de la phase de groupe. En effet, dans une CAN qui nous offre des matchs fermés, les Super Eagles ont remporté leurs trois matchs de poule. En ouverture, les Nigérians ont dominé l’Egypte (1-0) de Mohamed Salah dans un match parfaitement maîtrisé. Ensuite, les partenaires de Ndidi ont haussé le ton pour se défaite facilement du Soudan (3-1). Assurée d’une place en 8de finale, la sélection nigériane a fait le taf lors de la dernière rencontre en s’imposant face à la Guinée Bissau (2-0). Avec 6 buts inscrits par 6 buteurs différents, le Nigéria montre que sa force est collective. Impressionnants de puissance et de vitesse, lesont laissé l’une des meilleures impressions lors de la phase de groupe. Pourtant à quelques jours du début de la CAN, le Nigéria avait connu quelques soubresauts avec le licenciement de Gernot Rohr et l’erreur administrative avec Dennis, le joueur de Watford.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Tunisie était également un des candidats au titre. Les Aigles de Carthage ont réalisé une phase de poule nettement moins convaincante que celle du Nigéria. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Tunisiens se sont inclinés face au Mali (0-1) dans une rencontre marquée par des décisions arbitrales lunaires. Ensuite, les partenaires de Wahbi Khazri se sont bien repris en dominant facilement la modeste sélection mauritanienne (4-0) avec notamment un doublé du joueur stéphanois. Pour finir, les Aigles de Carthage se sont inclinés face à la Gambie (1-0) en encaissant un but à la 90minute. Lors de ce match, l’attaquant Jaziri a raté un penalty. De plus, la Tunisie déplorait 12 absences liées au Covid, dont le Stéphanois Khazri. Impressionnant lors de la phase de groupe, le Nigéria devrait prendre le dessus sur une sélection tunisienne fortement touchée par la Covid.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Vous récupérez également un montant aléatoire pouvant aller de 1€ à 5000€ de Freebets (promo disponible du 20 au 24 janvier 2022 seulement !)avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nigéria Tunisie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !