Pronostic Nigeria Soudan : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Nigéria solide face au Soudan

Opposé à l'Egypte pour son 1match de la compétition, le Nigéria a frappé un grand coup en s'imposant dans cette affiche (1-0). Par la même occasion, le nouveau sélectionneur Augustine Eguavoen a réussi son baptême du feu après avoir remplacé par Gernot Rohr. Vainqueurs trois fois de la CAN en 1980, 1994 et 2013, lespeuvent viser le titre. Le Nigéria a dominé son groupe de qualification pour le Mondial 2022 devant le Cap Vert, le Liberia et Centrafrique. Auteur d'un superbe but, l'attaquant Iheanacho de Leicester est entouré d'un bel effectif malgré les absences puisque Musa, Ighalo, Iwobi, Ndidi, Onyeka ou encore Aribo sont bien là. Nation forte du foot africain dans les années 60 avec en point d'orgue un titre continental remporté en 1970, le Soudan retrouve la CAN pour la 1fois depuis 2012. Logiquement, les Faucons de Jediane ont fait match nul sur leur premier match face à l'autre petite équipe de ce groupe, la Guinée-Bissau (0-0). Les Soudanais ont vu leurs adversaires ne pas inscrire leur penalty obtenu en fin de partie. Dernier de leur poule éliminatoire du 2tour à la dernière place, le Soudain ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde. Après son match très solide face à l'Egypte, le Nigéria devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer sans encaisser de but.