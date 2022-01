Pronostic Nigeria Egypte : Analyse cote et pronostic du match de la CAN 2022

L’Egypte assure face au Nigéria

Le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations nous offre une très belle affiche mardi entre le Nigéria et l’Egypte. Les deux sélections comptent plusieurs titres à leur palmarès dans cette compétition. Lesont connu de très belles années dans le passé (ils ont remporté la CAN en 1980, 1994 et 2013) et se montrent toujours intéressants sur la scène africaine mais aussi en coupe du Monde, où elle s’était hissée en huitième de finale en 2014 face à la France, tandis qu’en 2018 elle n’est pas parvenue à sortir de son groupe (derrière la Croatie et l’Argentine). Le Nigéria a dominé son groupe de qualification pour le Mondial 2022 devant le Cape Verde, le Liberia et Centrafrique. Pour valider leur ticket pour le Qatar, lesdevront s’imposer dans les éliminatoires lors d’une double confrontation face à une autre sélection africaine. A quelques jours du début de la CAN, Gernot Rohr a été viré de son poste et remplacé par Augustine Eguavoen. Le nouveau sélectionneur déplore quelques absences importantes puisque Osimhen, Balogun ou Dennis, sont soit blessés soit bloqués pour des problèmes administratifs. Le Nigéria s’appuiera sur des éléments d’expérience à l’image de Musa, Ighalo, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Aribo, Iheanacho ou Simon.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Egypte a remporté 7 titres en Coupe d’Afrique dont les trois derniers consécutivement de 2006 à 2010, et ont disputé la finale en 2017 au Gabon contre le Cameroun. Les Pharaons ont connu une campagne de qualification tranquille en vue de participer au Mondial 2022. Premier de son groupe comme le Nigeria, l’Egypte disputera également le dernier tour des éliminatoires pour faire partie des 5 nations africaines qualifiées pour le Qatar. Dernièrement, la sélection égyptienne a participé à la Coupe Arabe où elle s’est inclinée en demi-finale face à la Tunisie, avec une équipe remaniée. Pour se qualifier pour cette CAN, l’Egypte a tranquillement dominé son groupe qui comprenait également les Comores, le Kenya et le Togo. Carlos Queiroz, le sélectionneur des Pharaons, s’appuie évidemment sur ses joueurs évoluant en Premier League et bien évidemment sur Mohamed Salah. Exceptionnel avec Liverpool, Salah devrait faire parler la poudre lors de cette CAN. A ses côtés, on retrouve Trezeguet de Villa, et Elneny d’Arsenal, tandis que le reste de la sélection provient majoritairement du championnat national et des deux grands clubs du Zamalek et d’Al Alhy. Pour cette affiche, l’Egypte devrait au moins accrocher au moins un nul face au Nigéria qui vient de perdre son sélectionneur Gernot Rohr.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nigéria Egypte détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !