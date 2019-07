Pronostic Nigeria Cameroun : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un choc entre le Nigeria et le Cameroun qui fait pschitt ?

Vainqueur en 2013, le Nigeria fait son grand retour en Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 dernières éditions. Présents dans le groupe B, lesont bien débuté la compétition en s'imposant, sans vraiment convaincre, face au Burundi (1-0) et à la Guinée (1-0). Lors de la dernière journée, ils n'ont pas rassuré leurs supporters en s'inclinant face à Madagascar (0-2), laissant ainsi la 1place de la poule à leur adversaire. Comme lors du Mondial russe (3 buts en 3 matchs) le sélectionneur Gernot Rohr semble encore peiner à trouver la bonne formule dans le domaine offensif. Alternant en pointe, Ighalo et Onuachu n'ont pas convaincu jusqu'à maintenant.

En face, le Cameroun défend son titre de champion d'Afrique cet été en Égypte. Les Lions Indomptables ont terminé à la 2place du groupe F. Après une victoire méritée obtenue face à la Guinée-Bissau (2-0), les Camerounais ont rendu compte de difficultés offensives en concédant tour à tour le partage des points contre le Ghana (0-0) et le Bénin (0-0). Annoncé comme le fer de lance de la sélection, l'ancien buteur angevin Karl Toko-Ekambi peine encore à trouver sa place et il n'a d'ailleurs toujours pas ouvert son compteur but malgré 3 titularisations. Dans un match à élimination directe mettant aux prises 2 des derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, nous misons sur une rencontre fermée au terme de laquelle une seule ou aucune des 2 équipes ne marquera.