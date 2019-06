Pronostic Nigeria Burundi : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un match pauvre en but entre le Nigeria et le Burundi !

Le Nigeria, habitué des compétitions internationales, fait partie des favoris au titre sur cette CAN 2019. Absent des deux précédentes éditions, less étaient en revanche du voyage en Russie en 2018, pour le Mondial, où ils n'ont pas été en mesure de sortir de leur groupe très relevé qui comprenait la Croatie, l'Argentine et l'Islande. Cette équipe du Nigeria est composée de nombreux joueurs expérimentés comme Obi Mikel qui a effectué son retour ou de Musa en attaque. Toujours en poste, Gernot Rohr peut aussi compter sur le potentiel du Gunner d'Arsenal Alex Iwobi, neveu de la légende Jay-Jay Okocha.

Le Burundi pourrait surprendre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Formation très solide, elle a signé 6 nuls lors de ses 8 derniers matchs. Pour son dernier match amical, le Burundi a tenu tête à la Tunisie de Giresse, qui s'en est seulement sortie sur un penalty de Sliti à la 93minute. La star burundaise est Saido Berahino, le joueur de Stoke, qui est essentiel dans le dispositif des Hirondelles. Pour ce match, nous voyons moins de 2,5 buts dans le match, un pari qui est passé lors de 5 des 6 derniers matchs du Nigeria et lors de 8 des 11 dernières rencontres du Burundi.