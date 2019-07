Pronostic Nigeria Afrique du Sud : Analyse, prono et cotes du quart de finale de la CAN 2019

Le Nigeria trop fort pour l'Afrique du Sud ?

Au regard de son passé glorieux et des éléments présents en sélection, le Nigeria faisait partie des candidats crédibles au titre cet été. Championne d'Afrique en 2013, l'équipe a très certainement vu d'un bon œil les éliminations du pays organisateur, l'Égypte, et du Maroc en 8ème de finale. Dans le groupe B, les Super Eagles ont très bien débuté la compétition en dominant le Burundi (1-0) et la Guinée (1-0) avant de se faire surprendre par Madagascar lors de la dernière journée (0-2). Opposés au tenant du titre, le Cameroun, au tour précédent, le Nigeria a rendu compte de sa force de caractère en renversant le match grâce à 2 buts inscrits autour de l'heure de jeu (3-2). Muet jusqu'alors, le buteur Ighalo a enfin lancé sa CAN en trouvant le chemin des filets à 2 reprises. De bon augure pour la suite.

De son côté, l'Afrique du Sud a du s'employer pour accéder aux 8èmes de finale. En effet, 3ème du groupe D avec 3 points au compteur, la sélection s'est adjugée le dernier ticket qualificatif pour les matchs à élimination directe. Les Bafana Bafana ont chuté face à la Cote d'Ivoire (0-1) et au Maroc (0-1) et ont difficilement dominé une faible Namibie (1-0). Les partenaires du buteur strasbourgeois Lebo Mothiba ont ensuite créé la sensation des 8èmes de finale suite à cette victoire acquise en toute fin de match contre le pays organisateur l'Égypte (1-0). Disposant d'un effectif plus qualitatif et expérimenté, le Nigeria pourra compter sur le regain de forme de son buteur Ighalo pour venir à bout de l'Afrique du Sud qui montre des insuffisances offensives depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations.