Pronostic Nice Versailles : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe de France

Un Nice royal face à Versailles

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC Inter :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La première demi-finale de la Coupe de France oppose l’OGC Nice, sur le podium de la Ligue 1, à Versailles, le petit Poucet de la compétition. La formation azuréenne s’est qualifiée pour cette demie en réalisant un exploit en 8e de finale en sortant le grand favori, le Paris Saint-Germain lors de la séance des tirs aux buts. Ensuite, les Aiglons ont réalisé une prestation de haute volée en quart face à l’Olympique de Marseille (4-1) avec un Justin Kluivert avec des jambes de feu. Cet excellent parcours confirme les excellentes dispositions du club niçois depuis que Christophe Galtier a repris le club. L’ancien coach de Lille espère faire du Gym l’un des clubs les plus forts de France. « Galette » connaît la recette pour réussir comme il l’a démontré l’an passé en remportant la Ligue 1 devant le PSG, ou lors de son passage avec Saint-Etienne avec le gain de la Coupe de la Ligue 2013. Le coach niçois possède un effectif de grande qualité qui allie l’expérience des Dante, Delort ou Schneiderlin et l’insouciance des Thuram, Gouiri ou Todibo. Samedi dernier, les Niçois avaient un déplacement compliqué à la Meinau. Dominés, les hommes de Galtier ont réussi à arracher le point du nul (0-0) malgré les expulsions de Dante et Kluivert (sur le banc au moment de recevoir son rouge), qui manqueront ce match face à Versailles.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Versailles va tenter de réaliser un nouvel exploit pour décrocher son ticket pour la finale de la Coupe de France. Le club des Yvelines évolue dans le championnat de National 2. Après 19 journées disputées, les Versaillais occupent la tête de leur groupe avec 3 points d’avance sur la réserve de Lorient. Depuis l’entame de saison, les hommes de Chibhi n’ont perdu qu’une seule fois, lors de son déplacement chez la réserve du SM Caen. Pour atteindre ce stade de la compétition, le club versaillais a été plutôt épargné par le tirage au sort puisqu’il s’est successivement imposé face à Lumbres, Poissy, Sarre Union, La Roche sur Yon et Toulouse, qui reste son adversaire le plus fort rencontré. En quart de finale, Versailles est allé s’imposer sur la pelouse de l’autre formation de National 2, Bergerac aux tirs au but (1-1 score final). Comme Nice, le Versailles 78 se distingue par sa très bonne défense cette saison (21 buts encaissés en 26 matchs de L1 pour Nice. en 12 en 19 rencontres pour Versailles). A domicile, Nice devrait faire respecter la logique et prendre le dessus sur Versailles.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Inter détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !