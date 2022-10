Pronostic Nice Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nice – Troyes avec des buts de chaque côté

Devenu encore plus ambitieux depuis l'arrivée d'Ineos, l'OGC Nice a raté son entame de championnat. Le club azuréen se trouve en 13position de Ligue 1 avec seulement une unité d'avance sur la zone de relégation. Depuis le début du championnat, les Aiglons n'ont remporté que deux rencontres face à Lille (1-2) et plus récemment sur la pelouse de la lanterne rouge, Ajaccio (0-1). Ces deux victoires ont été acquises en déplacement. En quête de son premier succès à la maison, le Gym sort d'une semaine positive où il est parvenu à tenir tête au Paris Saint-Germain en ne s'inclinant qu'en fin de rencontre (2-1) au Parc des Princes et en se replaçant dans son groupe de Conference League. Après avoir signé deux matchs nuls face à Cologne et le Partizan Belgrade, le club niçois est allé s'imposer à Slovacko (0-1) grâce à Nicolas Pépé, qui a certainement livré l'une de ses meilleures prestations depuis son arrivée d'Arsenal. Cette victoire permet à l'OGC Nice de remonter à la 2place avec le même nombre de points que le 1, le Partizan.

Avec 3 points de plus que Nice, Troyes se classe 11. Après avoir débuté difficilement avec pas moins de 3 revers d'entrée consécutif, l'ESTAC a brillamment relevé la tête puisqu'elle n'a perdu qu'une seule fois lors des 6 dernières journées, à Lens (1-0). Lors des autres journées, le club troyen a fait le job en s'imposant notamment contre Angers, Monaco et Clermont, pour des nuls contre Rennes et Reims. Malmenés par les Champenois le week-end dernier, les Troyens ont profité de leur supériorité numérique de fin de match pour égaliser (score final 2-2) avec un nouveau but de la pépite Odobert (3 buts) qui suit Mama Baldé (5 buts) au classement des buteurs du club. Onzième de Ligue 1, l'ESTAC possède 3 points d'avance sur son adversaire du jour. Cette affiche entre une équipe niçoise en quête de victoires à domicile et une formation troyenne en forme devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté, pari qui est passé lors de 7 des 9 premières rencontres de Troyes.