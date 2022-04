Pronostic Nice Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se relance face à Troyes

La dernière ligne droite de Ligue 1 s'annonce passionnante entre la course au podium et la lutte pour le maintien. 6, Nice est concerné par le haut de tableau et se trouve actuellement à 2 unités de Rennes, troisième. Les Aiglons sont toujours dans le coup pour la course aux places européennes et vont également affronter dans quelques semaines le FC Nantes en finale de la Coupe de France. Dans la partie haute du tableau, les hommes de Galtier sont ceux qui ont connu les résultats les plus décevants lors des dernières journées. En effet, bien installés sur le podium, les Niçois ont réalisé plusieurs contre-performances qui ont permis à Rennes, Monaco et Strasbourg de revenir. Lors des 6 dernières journées, le club niçois ne s'est imposé qu'à une seule reprise face à Lorient (2-1) qui lutte pour son maintien, sur son dernier match à domicile. Lors des autres rencontres, les Azuréens ont perdu plusieurs points importants face à des adversaires directs avec des défaites face à Marseille, Lens et Monaco pour un nul contre Rennes. En milieu de semaine, Nice s'est incliné dans le derby face à Monaco (1-0) et est sorti des places européennes. La réception de Troyes, qui lutte pour le maintien, est une opportunité à ne pas manquer pour se relancer. Pour affronter le club troyen, Galtier devrait pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet puisque seuls les Atal et Claude-Maurice sont blessés, et que le capitaine Dante revient de suspension. En face, Troyes vit une fin de saison stressante à lutter pour son maintien en ligue 1. Les hommes de Bruno Irles comptent actuellement 2 points d'avance sur la place de barragiste, occupée par l'AS Saint-Etienne. Après avoir accroché un très bon point face à Strasbourg le week-end dernier (1-1), l'ESTAC a connu une désillusion en milieu de semaine en s'inclinant à domicile face à un adversaire direct, le Clermont Foot. Largement dominateur et en supériorité numérique, Troyes n'a pas réussi à trouver la faille et s'est fait surprendre sur un contre auvergnat conclu par Bayo. En déplacement, le club troyen reste sur un revers à Monaco (2-1). Expulsé en fin de match face à Clermont, Balde ne sera pas du voyage à Nice. Espérant décrocher l'Europe, Nice devrait profiter de la venue d'un mal classé pour accrocher les 3 points, possiblement dans un nouveau match pauvres en buts.