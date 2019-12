Pronostic Nice Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un 3e succès de rang pour Nice à domicile face à Toulouse !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nice - Toulouse chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce samedi dans le cadre de la 19journée de Ligue 1, l’OGC Nice reçoit Toulouse. Les Aiglons pointent à la 14place du classement mais possèdent un matelas de 8 points d’avance sur la zone de relégation. Les hommes de Patrick Vieira ont ramené un point de Brest (0-0) où ils ont été tout heureux de voir le penalty de Charbonnier s’écraser sur la barre. Les Niçois connaissent des difficultés hors de leur base, mais dans leur Allianz Riviera, les protégés de Vieira sont sur une bonne dynamique et ont remporté leurs deux derniers matchs de manière convaincante face à Angers (3-1) et Metz (4-1). Efficace face aux formations du bas de tableau, Nice a une belle carte à saisir face à la lanterne rouge toulousaine.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le TFC occupe la dernière place de Ligue 1 et vient d’enchaîner 8 défaites consécutives en championnat, et une élimination en Coupe de la Ligue mercredi à Lyon (4-1). Les Toulousains sont passés près de la "correctionnelle" ces dernières saisons (barrage contre Ajaccio en 2018) et semblent se diriger tout droit vers la L2. Kombouaré est en plus privé de nombreux joueurs blessés, dont son meilleur élément Gradel. Solide à domicile, Nice devrait enchaîner un 3e succès de rang face à des Toulousains dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !