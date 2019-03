Pronostic Nice Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Encore peu de buts entre Nice et Toulouse !

En ouverture de la 29journée de Ligue 1, Nice accueille Toulouse ce vendredi. Les Aiglons viennent de s’incliner à Marseille sur un but de l’ancien de la maison, Mario Balotelli. Ce revers confirme la dynamique actuelle de l’OGC qui l'emporte à domicile, mais perd en déplacement. Le club azuréen possède la 4défense du championnat, mais l’une des pires attaques (19). L’Allianz Riviera est par ailleurs le stade le moins spectaculaire de Ligue 1 avec une moyenne de 1,69 but par rencontre. Le club de Vieira reste sur 4 victoires consécutives à domicile sans avoir encaissé le moindre but et 3 de ses succès ont été obtenus sur le plus petit des scores (1-0). De plus, 9 des 10 dernières rencontres des Niçois en championnat se sont terminées avec moins de 3 buts.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Toulouse a fait un grand pas vers le maintien en dominant Guingamp lors de la précédente journée dans un match avec peu de buts (1-0). Les hommes de Casanova ont ainsi mis fin à une série de 8 matchs sans victoire. À l’aller, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul (1-1). La petite victoire face à l’EAG ne doit pas faire oublier les difficultés des Toulousains cette saison, qui ont réussi seulement une fois à enchaîner deux victoires consécutives. Pour ce match, nous partons sur un grand classique pour un match de Nice : le pari "moins de 2,5 buts", qui est passé lors de 22 des 28 matchs de Ligue 1 des Niçois.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !