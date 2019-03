Pronostic Nice Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice - Strasbourg : Les Aiglons à l’aise dans leur nid

Dixième de Ligue 1, Nice compte le même nombre de points que Strasbourg (8). Les hommes de Vieira viennent de s'incliner lors de leurs deux derniers déplacements, à Angers (3-0) et à Amiens (1-0). Si, en début de saison, les Niçois ont connu plusieurs défaites dans leur Allianz Riviera et de bons résultats à l'extérieur, leurs résultats domicile/extérieur se sont inversés dernièrement. Depuis leur revers face à l'OM fin octobre, les Azuréens sont invaincus (1 défaite aux TAB contre Guingamp en Coupe de la Ligue) et restent même sur trois victoires consécutives (dont la dernière contre l'Olympique Lyonnais). Le problème Saint-Maximin réglé et avec le retour de son capitaine Dante, Nice va vouloir reprendre sa marche en avant et confirmer ses bonnes dispositions actuelles dans son stade. Lors de 7 de ses 8 derniers matchs à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice n'a pas encaissé de but. La dernière équipe ayant réussi à forcer le verrou des Aiglons est l'AS Saint-Etienne le 16 décembre dernier (score final 1-1). Strasbourg connaît actuellement un coup de moins bien tout à fait justifié. Les Alsaciens ont joué sur plusieurs tableaux en 2019 et ne possèdent pas un effectif aussi large que les formations luttant pour l'Europe. De plus, ils ont perdu un élément très important en la personne de Jonas Martin, qui a été excellent lors de la première partie de saison et qui va rater encore quelques matchs. Le RCS reste sur une série de 4 matchs sans victoire et pense fortement à la finale de la Coupe de la Ligue qui se dispute fin mars. Quasiment assuré du maintien, Strasbourg pense sans doute davantage à cette finale qu'à ce match de L1. Pour cette rencontre, nous voyons des Niçois solides à domicile s'imposer face aux Strasbourgeois.