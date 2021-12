Pronostic Nice Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg tend un piège à Nice

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Nice Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Formation ambitieuse de la Ligue 1, l’OGC Nice n’a pas affiché son meilleur visage lors des dernières semaines. En effet, les Niçois ont souffert à Angers et Clermont pour s’imposer et ont connu des contre-performances surprenantes face à Montpellier et Metz dans son Allianz Riviera. En milieu de semaine, Nice a élevé son niveau de jeu au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-0). Avec un peu plus de réussite et d'application, Dolberg ou Delort auraient même pu offrir la victoire à leur équipe. Les résultats moyens des dernières semaines ont poussé Nice hors du podium. Les protégés de Galtier ont deux points de retard sur Marseille, 2e, qui compte un match en moins. Sur le banc face aux Parisiens, Gouiri pourrait retrouver sa place dans le XI titulaire, à la place d’un Boudaoui malade vendredi. Avec deux défaites et un nul lors des 3 dernières réceptions à l’Allianz Riviera, Nice doit réagir pour ne pas laisser trop de points stupides en route.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La mission ne sera pas simple au regard de la forme du Racing Club de Strasbourg. En effet, la formation alsacienne est sur une série de 5 rencontres sans la moindre défaite. Après avoir accroché le point du nul au stade Louis II face à Monaco dimanche dernier (1-1), le club alsacien nous a gratifié d’une superbe partie face à Bordeaux mercredi (5-2). Comme souvent, Ludovic Ajorque a été prépondérant dans le succès obtenu face aux Girondins avec un doublé à la clé. Ces bons résultats ont permis au Racing de grimper à la 6place, à seulement 4 points de son adversaire du soir. Avec Gameiro, Diallo, ou Ajorque, Julian Stephan dispose d’un potentiel offensif très intéressant capable de trouver des brèches dans la défense niçoise. Solide lors de ces dernières sorties, Strasbourg pourrait ramener au moins un nul de ce déplacement à l’Allianz Riviera où Nice n’arrive plus à gagner depuis 3 matchs.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !