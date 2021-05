Pronostic Nice Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice costaud à la maison face à Strasbourg

Calé dans le ventre mou du championnat, l’OGC Nice fait partie de ce groupe d’équipes qui ne joue plus rien lors des dernières journées. Les Aiglons sont cependant toujours concernés comme le montre les récents résultats avec des succès sur Brest (3-2) ou Montpellier (3-1) dans son stade. Le club niçois a notamment retrouvé de sa superbe à domicile où il reste sur 4 rencontres sans la moindre défaite avec un nul contre Reims et des succès convaincants face à Marseille (3-0), Montpellier (3-1) et Brest en étant pourtant réduit à 10 contre 11 (3-2). L’ancien Lorientais Alexis Claude-Maurice finit la saison en trombe et a signé un triplé de passes décisives face à Brest le week-end dernier. Pour la réception de Strasbourg, l’OGC Nice sera privé de Pierre Lees-Melou, sévèrement expulsé contre les Bretons. En revanche, le meilleur buteur du club Gouiri a effectué son retour face aux Brestois.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Strasbourg est dans une position délicate lors de cette fin de saison. En effet, les Alsaciens sont actuellement en 16position du classement avec un seul point d’avance sur le FC Nantes. Le retour en forme des Canaris et leur calendrier favorable laisse présager qu’une des équipes entre Strasbourg, Lorient, Bordeaux ou Brest pourrait être l’une des grandes perdantes de cette fin de saison. Le club strasbourgeois doit affronter Lorient à la Meinau lors de la dernière journée dans un match décisif pour la survie en Ligue 1. Incapable de gagner un match lors des 5 dernières journées, Strasbourg n’est pas au mieux avant ce déplacement à Nice. En plein doute, le Racing pourrait perdre de nouveaux points précieux dans le Sud de la France face à des Niçois redevenus solides à domicile.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !