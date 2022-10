Pronostic Nice Slovacko : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Nice enchaîne face à Slovacko

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nice a connu une entame de saison délicate, mais s’est repris lors des dernières semaines. En effet, les Aiglons se sont retrouvés aux portes de la zone de relégation à l’issue de leur défaite à Paris (2-1). Cependant, ce revers a été plutôt encourageant puisque la formation azuréenne a bien résisté face au champion de France. Lors de la dernière journée de championnat, les Niçois ont parfaitement démarré face à Troyes en prenant une avance de 3 buts. Pas entièrement guéri, le Gym s’est fait peur dans les dernières minutes en encaissant deux buts (3-2). Ce succès a permis à l’OGC de prendre 3 points d’avance sur la zone rouge. En Conference League, les hommes de Favre ont lancé leur compétition par deux matchs nuls à domicile face à Cologne (1-1) et sur la pelouse du Partizan Belgrade (1-1). Finalement, Nice a obtenu son premier succès lors du match aller sur la pelouse de Slovacko (0-1) grâce à une réalisation de Pépé. Avec cette victoire, la formation niçoise est à égalité avec le Partizan en tête de cette poule. Pour affronter la formation tchèque, Favre devrait s’appuyer ses hommes en forme que sont Andy Delort, Laborde, Pépé ou Diop.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Slovacko est une modeste équipe évoluant en République Tchèque. La formation tchèque a lancé sa campagne par un nul contre le Partizan à 11 contre 10 (3-3) avant de s’incliner lors des deux autres rencontres face à Cologne (4-2) et contre Nice (0-1). Pas au mieux en C4, Slovacko souffre dans son championnat national avec une décevante 11place. Le week-end dernier, les partenaires de Kadlec se sont inclinés à domicile face aux Bohemians (2-4). En souffrance, Slovacko affiche un triste bilan d’une seule victoire lors des 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Revigoré par cses deux dernières victoires, Nice devrait dominer une équipe de Slovacko dans le dur malgré l'absence de ses supporters.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Slovacko détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !