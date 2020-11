Pronostic Nice Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Nice – Slavia Prague : des buts de chaque côté

L'OGC Nice accueille le Slavia Prague dans le cadre de la cadre de la 4journée de l'Europa League. Les Français occupent la 3place du groupe avec 3 points, à seulement 3 unités des 2 leaders, le Slavia et le Bayer Leverkusen. Les Aiglons pourraient effectuer une belle opération en cas de victoire et se rapprocher des équipes de tête. Les Niçois ont débuté leur campagne par une lourde défaite face au Bayer Leverkusen (2-6) mais se sont repris ensuite face à l'Hapoel Beer Sheva (1-0) grâce à une réalisation de Gouiri. Lors de la journée précédente, Nice se déplaçait en République tchèque face à une formation du Slavia Prague, touchée par le Covid. Malgré les nombreuses absences tchèques, la bande à Vieira s'est inclinée (3-2) et a certainement ramené le Covid dans ses bagages. En effet, Nice a été touché par une vague de cas positifs au Coronavirus suite à ce déplacement et a vu son match contre l'OM être reporté. En Ligue 1, les Aiglons occupent la 8place du classement mais restent sur une défaite dans le derby face à Monaco (1-2) dans un autre match à buts. En face, le Slavia Prague compte 6 points dans cette compétition, pris lors des deux rencontres à domicile face au Bayer Leverkusen (1-0) et contre Nice (3-2). En revanche, le club tchèque s'est incliné en Israël face à l'Hapoël Beer Sheva (3-1). Sur le plan national, le Slavia a pris les commandes du championnat et possède 4 points d'avance sur le rival du Sparta Prague. Les hommes de Trpisovsky sont invaincus avec 6 victoires et 2 nuls. Avec une équipe de Nice intéressante offensivement mais qui a perdu son leader défensif Dante et prend beaucoup de buts depuis, on devrait voir voyons des buts de chaque côté comme lors du match aller.