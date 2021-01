Pronostic Nice Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nice et Saint-Etienne

En difficulté pendant plusieurs mois, Nice a renoué avec la victoire face à Lens (0-1) la semaine passée. Ce succès fait le plus grand bien aux Aiglons qui venaient de vivre deux mois de galère. A l'orée de cette journée, le club azuréen est calé en 12position avec 11 points d'avance sur le premier relégable. Les Niçois comptent en plus un match en retard, à jouer face à l'Olympique de Marseille. Ambitieux en début de saison, Nice espère que le succès obtenu à Bollaert lancera le début d'une série positive. Lors du match aller, les Aiglons s'étaient facilement imposés à Geoffroy Guichard (3-1) et espèrent en faire de même à l'Allianz Riviera. L'ancien Stéphanois, William Saliba, apporte de la stabilité dans la défense niçoise qui a réussi un clean sheet lors de la dernière journée, le premier depuis la victoire à Nîmes.

De son côté, l'AS Saint-Etienne a été humiliée dans le derby de face à Lyon (5-0). Cette troisième défaite consécutive met les Verts dans une situation compliquée, avec 4 points d'avance sur Dijon. Les Stéphanois ont été fortement touchés par une vague de Covid et devraient retrouver plusieurs joueurs pour ce déplacement sur la Côte d'Azur. Claude Puel, déçu de la prestation de son équipe face à l'OL, devrait muscler le discours avant cette opposition face à Nice. Critiqué pour ne pas aligner la meilleure équipe possible face à Lyon, l'ancien coach de Southampton et Leicester devrait s'appuyer sur les Bouanga, Hamouma, Nordin, Aouchiche pour ce match. En quête de rachat, les Foréziens devraient offrir une prestation plus consistante à Nice. Pour cette rencontre entre deux équipes ayant besoin des 3 points, on devrait voir les deux formations marquer comme lors du match aller.