Pronostic Nice Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice doit confirmer

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Nice - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Patrick Vieira devait espérer mieux comme début. Au bout de 3 journées, l’OGC Nice affichait en effet 2 défaites à domicile et 1 nul arraché dans la difficulté à l’extérieur. Le champion du monde 1998, sous pression avant le déplacement à Lyon, a réussi l'exploit de s'imposer au Groupama Stadium (0-1) en mettant en place un système de jeu défensif (5-3-2). Les prouesses de Benitez dans les cages, auteurs de 9 arrêts face aux Lyonnais (un record depuis 10 ans en Ligue 1), ont bien aidé le Gym qui ne devrait plus laisser sa chance de si tôt à Cardinale. Ce vendredi, les Aiglons doivent confirmer devant leur public. Côté effectif, Vieira a des incertitudes concernant la présence de Balotelli et Boscagli, légèrement blessés avec leur sélection.Les Niçois affrontent une équipe de Rennes qui a plutôt bien lancé sa saison, après avoir lourdement perdu à Lille lors de la 1journée. Les hommes de Sabri Lamouchi ont eu deux premiers déplacements difficiles : à Lille (défaite 3-1) et à Marseille (match nul 2-2 en ayant eu pas mal de réussite). Entre une équipe de Nice qui semble avoir trouvé le bon système de jeu et des Rennais ambitieux mais qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, nous voyons les Niçois réaliser au moins le nul à domicile dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec