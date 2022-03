Pronostic Nice Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes garde Nice à distance

Futur finaliste de la Coupe de France, Nice a connu quelques journées difficiles en championnat dont il est 3. Lors des 7 dernières journées de championnat, le club azuréen ne s’est imposé qu’à 2 reprises face au Paris Saint-Germain (1-0) et contre Angers (1-0). Ce bilan est insuffisant pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Lors de ce passage, les Niçois ont connu un revers surprenant face à Clermont (0-1) à l’Allianz Riviera, et des nuls décevants en déplacement face à Strasbourg (0-0) et Montpellier (0-0). Lors de la dernière journée, le Gym s’est incliné dans le choc face à l’Olympique de Marseille (2-1) au stade Vélodrome. Les hommes de Galtier ont dénoncé ces dernières semaines quelques décisions arbitrales contestables, avec notamment l’oubli d’un penalty en leur faveur face à l'OM. Ce revers a fait glisser l’OGCN hors du podium puisqu’actuellement la formation niçoise est en quatrième position avec 2 points de retard sur le troisième qui n’est autre que le Stade Rennais. A l’aller, les partenaires de Dante avaient récolté un très bon résultat au Roazhon Park en prenant le dessus sur les Bretons (1-2).chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Rennais est sur une excellente dynamique. Après avoir connu une fin d’année 2021 et un début 2022 plutôt moyen, le club breton a passé la vitesse supérieure lors des dernières semaines. Les Rennais sont passés du ventre mou de la 1partie de tableau au podium. Les 6 victoires lors des 7 dernières journées sont pour beaucoup dans le redressement des Rennais. De plus, les hommes de Génésio ont impressionné avec des succès clinquants face à Lyon au Groupama Stadium (2-4), à Montpellier (2-4), contre Troyes (4-1) ou lors du feu d’artifice de la dernière journée face à Metz (6-1). La seule fausse note est venue de la Conference League où le club breton s’est fait sortir par Leicester au bout de 180 minutes où les Bretons ont fait plus que jeu égal avec les Anglais. Les Laborde, Terrier, Guirassy, Majer, Bourigeaud sont dans une forme exceptionnelle. Les 2 premiers nommés ont inscrit 30 des 63 buts de leur équipe. Sur une excellente dynamique, Rennes devrait être en mesure d' accrocher au moins un nul qui lui permettrait de conserver son avance sur son poursuivant.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !