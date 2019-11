Pronostic Nice Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice – Reims : un match sous tension

Racheté par un milliardaire britannique, l'OGC Nice a effectué un recrutement intéressant avec notamment Dolberg, Ounas et Claude-Maurice. Malheureusement, depuis la reprise du club par le nouvel actionnaire, Nice connaît un passage compliqué. Les hommes de Vieira ont remporté une seule rencontre lors des 8 derniers matchs, face à Dijon. Cette semaine, les Aiglons se sont inclinés en Coupe de la Ligue face au Mans (3-2), relégable en L2. Vieira a tapé du poing sur la table et attend une réaction des siens face à Reims. Le technicien va certainement s'attacher à solidifier son équipe qui prend des buts évitables alors qu'elle était de fer la saison passée.

Les Niçois affrontent une formation de Reims toujours aussi difficile à manœuvrer. Les hommes de David Guion ont un plan tactique clair à respecter (une grosse défense et l'efficacité dans la surface adverse), qui est appliqué parfaitement par les joueurs. Les Rémois sont 4de L2 et n'ont pris que 4 buts depuis le début de saison. Les Champenois arrivent à Nice en confiance avec 4 matchs sans défaite. Cette semaine, les partenaires de Rémi Oudin se sont imposés face à Bourg-Péronnas en Coupe de la Ligue. Entre une équipe de Nice qui devrait revenir à ses fondamentaux, et une solide formation rémoise, le match s'annonce pauvre en buts.