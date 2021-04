Pronostic Nice Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice – Reims : les Aiglons finissent forts

Après avoir connu un passage compliqué depuis le début de l'automne, l'OGC Nice s'est repris lors des dernières semaines. Le succès obtenu à Rennes semble avoir été le déclic pour le club azuréen. En effet, les Aiglons sont invaincus lors des 5 dernières journées avec 4 victoires pour un nul. Tenu en échec à Lorient (1-1), Nice a ensuite livré une très belle prestation face à Marseille (3-0) pour ce qui est son plus beau succès de la saison. Le week-end dernier, les hommes d'Ursea ont confirmé leurs excellentes dispositions en s'imposant face à Nantes (1-2) grâce à un doublé du Danois Dolberg. Revenu à la compétition début mars, l'ancien de l'Ajax monte en puissance et reste sur deux doublés (1 en sélection et l'autre contre les Canaris). De plus, Nice peut compter sur un Amine Gouiri très remuant pour son premier exercice sous ses nouvelles couleurs. L'ancien Lyonnais est le meilleur buteur niçois avec 12 réalisations en Ligue 1, auxquelles il faut ajouter 6 passes décisives délivrées.

De son côté, Reims est parvenu à se relever après un début de saison chaotique. La tête dans les étoiles à la suite de leur qualification pour les barrages de la Ligue Europa, les Champenois sont vite retombés sur terre avec une série de résultats catastrophiques. Pour remettre son équipe dans le droit chemin, David Guion s'est appuyé sur les clés de la réussite des saisons précédentes, à savoir un état d'esprit irréprochable. Ses hommes ont parfaitement réagi et occupent actuellement la 12place du classement avec 10 points d'avance sur la relégation. Les Rémois sont sur une série de 7 matchs sans la moindre défaite, mais ont surtout accumulé des matchs nuls (5 sur cette période). En forme, Nice et son duo d'attaquants semblent en mesure de faire sauter le verrou rémois.