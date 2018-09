Pronostic Nice PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Mbappé marque pour son retour avec le PSG face à Nice !

Les Niçois de Patrick Vieira se sont parfaitement relancés en Ligue 1 avec 3 victoires au cours des 4 derniers matchs. Le 5-3-2 mis en place par l'ancien joueur d'Arsenal lors de la rencontre remportée à Lyon offre plus de garanties défensives mais le niveau de jeu affiché n'est pas encore au niveau des top équipes de Ligue 1. De plus, Vieira n'est pas certain que son meilleur joueur offensif Saint-Maximin, touché contre les Canaris, puisse jouer ce match.Ce samedi, les Azuréens n'auront rien à perdre face au PSG, vainqueur de ses 7 rencontres de Ligue 1 et qui retrouve son champion du Monde Kylian Mbappé. Le natif de Bondy, suspendu depuis le match à Nîmes, sera certainement titulaire à l'Allianz Arena afin de retrouver du rythme avant l'importante réception de l'Etoile Rouge en Ligue des Champions. Mbappé a très bien digéré son excellente coupe du Monde et affiche un très bon bilan de 5 buts en 4 matchs. Face au bloc défensif niçois, sa vitesse et sa force de percussion seront des armes indispensables. Nous le voyons trouver la faille face à Nice et augmenter ses statistiques buts.