Pronostic Nice PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice doit bien finir sa belle saison

Un PSG friable à l'extérieur et qui prépare le Real

Nice retrouve Dante et Kluivert, Paris sans Mbappé

Les compos probables pour Nice - PSG :

Nice a la recette face au PSG

La Ligue 1 nous offre une très belle affiche ce samedi soir avec l’opposition entre le troisième l’OGC Nice et le leader parisien. La formation azuréenne a la particularité d’avoir affronté le PSG à 2 reprises cette saison au Parc des Princes sans avoir perdu : match nul 0-0 en Ligue 1 et qualification pour les 1/4 de finale de Coupe de France aux tirs au but après avoir terminé le temps réglementaire sur le même score. Le Gym est la seule équipe à avoir réalisé cet exploit toutes compétitions confondues, puisque même le Real Madrid ou Manchester City sont repartis de la capitale avec une défaite dans l’escarcelle. Irrégulier lors des dernières journées, Nice a notamment perdu contre Clermont et Lyon, pour un succès étriqué face à Angers (1-0). La semaine passée, les Aiglons ont accroché un nul sur la pelouse de Strasbourg (0-0) malgré le fait d'avoir joué en infériorité numérique toute la seconde période suite à l’expulsion du capitaine Dante pour 2 cartons jaunes. En milieu de semaine, le club niçois s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en dominant logiquement Versailles (2-0) et retrouvera Nantes pour tenter de décrocher le premier titre de l’ère Ratcliffe.Le Paris Saint-Germain mène facilement la Ligue 1 avec 15 points d’avance sur son dauphin Marseille, et 16 sur le troisième qui n’est autre que l’OGC Nice. Les Parisiens s’étaient fait surprendre lors de leur dernier déplacement à Nantes (3-1) face à un Alban Laffont exceptionnel. En revanche, les joueurs de la capitale ont repris leur marche en avant face à l’AS Saint-Etienne le week-end dernier. Porté par un Kylian Mbappé au sommet de son art, le PSG a renversé l’ASSE grâce à un doublé du Bondynois, qui a aussi offert un superbe caviar à Danilo. Malgré la victoire et la prestation XXL de Mbappé, Paris s’est montré fébrile défensivement notamment sur le côté droit où Kehrer a pris l’eau. En déplacement, les hommes de Pochettino sont nettement moins performants qu’à domicile comme le rappellent les défaites contre Rennes et Nantes, ou les récents nuls face à Lens, Lorient et Lyon. Paris se prépare à affronter le Real Madrid en 8de finale retour de la Ligue des Champions. Avant le match aller, les Parisiens avaient livré une triste prestation face à Rennes, malgré la victoire arrachée par l'indispensable Mbappé.Tout juste prolongé, Dante va retrouver ses coéquipiers pour la réception du PSG, tout comme Justin Kluivert qui avait été expulsé face à Strasbourg alors qu'il était sur le banc de touche. Absents mardi en Coupe de France, les deux hommes devraient être titularisés ce samedi. L’Italien sera bien présent à l’Allianz Riviera puisque sa suspension d'1 match, reçue suite à ses propos après la défaite à Nantes, entre en vigueur le 8 mars. En revanche, Mbappé sera bel et bien suspendu ce week-end.: Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Thuram, Kluivert - Delort, Gouiri.: Navas (ou Donnarumma) - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Danilo, Verratti - Messi, Icardi, Neymar.Lors des 2 premiers chocs face à Paris, Galtier avait bâti un bloc bien en place et capable de se projeter rapidement vers l’avant, avec la vitesse des Gouiri ou Kluivert notamment. Les Niçois avaient eu plusieurs opportunités sur des contres rapides lors de ces rencontres. En coupe de France, le technicien niçois avait également demandé à ses hommes de bloquer Marco Verratti au milieu de terrain, véritable maître à jouer du club de la capitale. Dans son Allianz Arena, Nice a perdu quelques rencontres face à des adversaires de seconde partie de tableau, certainement par manque d’exigence et de concentration. En revanche, le GYM a été costaud face aux grosses cylindrées comme Lyon, Marseille ou Monaco. Certainement déjà tourné vers son match de C1 et possédant une avance confortable en L1, le PSG pourrait une nouvelle fois buter sur Nice qui pourrait accrocher au moins un point.Retrouvez le Pronostic Nice PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !