Pronostic Nice OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM de Sampaoli confirme à Nice

Profitez de 120€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nice OM :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu par Monaco en Coupe de France (0-2) et éliminé de la Ligue Europa, Nice doit désormais valider son maintien en Ligue 1 pour se projeter sur la saison prochaine. Actuellement, le club azuréen occupe la 12place du classement avec 9 points d’avance sur le premier relégable. Dans une fin de championnat un peu dingue avec des équipes de bas de tableau qui se révoltent, le club niçois se doit de décrocher encore quelques points supplémentaires s'il veut finir un peu plus tranquillement. Le week-end dernier, les Aiglons ont partagé les points avec Lorient (1-1) dans une rencontre où les Bretons se sont montrés les plus inspirés. À domicile, l’OGC Nice reste sur une victoire à domicile face au Nîmes Olympique (2-1), mais ils galèrent cette saison dans leur stade (17meilleure équipe de Ligue 1 sur 20). Souvent inspirés offensivement lors des dernières journées de championnat, les Niçois se montrent fébriles défensivement, malgré l’apport de Saliba et Todibo lors du mercato hivernal. En effet, les 6 derniers matchs des Aiglons en L1 se sont finis avec des buts pour les deux équipes. Le match aller disputé récemment entre l’OM et Nice s’était terminé sur un score spectaculaire de 3-2 en faveur des Phocéens.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Arrivé pour succéder à André Villas-Boas, Jorge Sampaoli connaît des débuts rêvés. En effet, son équipe vient de remporter ses deux derniers matchs face au Stade rennais (1-0) et contre le Stade brestois (3-1). Le scénario de ces deux matchs face aux équipes bretonnes fut similaire avec une équipe marseillaise qui a fait la différence en fin de rencontre. Les remplacements effectués par le technicien argentin ont permis aux Phocéens de s’imposer lors de ces deux rencontres, avec notamment les apports de Cuisance et Henrique, en pleine renaissance avec le coach argentin. En pleine réussite, l’OM a repris la 5place, synonyme de qualification européenne, et souhaite poursuivre sa série face à Nice. En pleine confiance depuis l'arrivée de Sampaoli, l’OM devrait accrocher au moins un nul face à des Niçois irréguliers et qui gagnent peu à domicile, dans un match avec plus d’un but.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(216€ du pari + 120€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.NB : Même si la page d'inscription n'indique que 100€ de bonus, vous aurez bien le droit à 120€ en cliquant sur un lien de cet article et en utilisant le code SOFOOT.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Nice OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !