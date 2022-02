Pronostic Nice OM : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe de France

Un Nice remonté face à Marseille

L’affiche des quarts de finale de la Coupe de France met aux prises mercredi l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille à l'Allianz Rivera. Ce choc est fortement attendu pour plusieurs raisons. D’une part, il oppose les deux poursuivants du PSG, avec actuellement un avantage pour les Marseillais (2) face à des Niçois (3) qui accusent seulement 1 point de retard. D’autre part, le match aller en Ligue 1 avait été marqué par des incidents entre supporters niçois et Payet, alors que leur équipe menait, incidents qui avaient conduit au retrait d'1 point pour Nice. Lorsque le match a été rejoué, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (1-1) dans une rencontre disputée à Troyes, et à huis clos. Ce mercredi, les supporters azuréens seront bien présents pour pousser leurs protégés. Pour atteindre ces quarts, les hommes de Galtier ont dominé Cholet avant d’être exempté des 16de finale en raison de l'expulsion de Lyon et du Paris FC de la compétition. Au tour précédent, les Aiglons ont réussi l’exploit de sortir l’ogre parisien au Parc des Princes. Bien en place, Nice a fait la différence lors des tirs aux buts avec des arrêts décisifs de Bulka, prêté par le club de la capitale. Dimanche dernier, les Niçois avaient l’opportunité de reprendre la 2place du classement mais se sont inclinés logiquement face à Clermont (0-1). Dans un jour sans, Nice était certainement tourné vers ce quart de finale face à Marseille. Quasiment transparent ce week-end, Gouiri (10 buts cette saison) sera lui aussi attendu.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille a montré ces dernières semaines de bonnes dispositions. Le club phocéen s’est qualifié pour ces quarts de finale en dominant successivement deux équipes évoluant dans les divisions inférieures, le Cannet-Rocheville (4-1) et Chauvigny (0-3). Ensuite, les Marseillais ont réalisé une prestation solide face à Montpellier mais ont été contraints de disputer les tirs aux buts, où le portier Lopez s’est montré décisif. Sur une excellente dynamique, l’OM se déplaçait mercredi dernier à Lyon pour le fameux Olympico. Bien parti dans cette rencontre suite à l’ouverture du score de Guendouzi, le club phocéen s’est arrêté de jouer et a permis aux Lyonnais de renverser la rencontre (score final défaite 1-2). En ouverture de la dernière journée de championnat, les Olympiens se sont repris avec la manière. Rapidement mené de 2 buts par Angers, Marseille a renversé la rencontre avec une superbe prestation (5-2). Réclamé par le public marseillais, le buteur polonais Milik a fêté sa titularisation en inscrivant un triplé. Jusque-là, Milik s'était surtout distingué en Coupe de France (5 buts en 3 matchs). Marseille arrive avec de la confiance à l’Allianz Riviera mais s’attend à souffrir. En effet, Nice remonté après son non-match face à Clermont et par les événements du match aller en Ligue 1, devrait être surmotivé pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !