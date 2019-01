Pronostic Nice Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Encore peu de buts pour Nice face à Nîmes

Huitième de Ligue 1 avec Nice, Patrick Vieira réalise une saison correcte pour sa première année en Ligue 1. Lors de cette période de mercato, il a vu Balotelli quitter les Aiglons pour rejoindre l'OM et attend désespérément un buteur pour épauler Saint-Maximin. Le coach azuréen est cependant très satisfait de son bloc défensif (troisième défense de Ligue 1 avec 19 buts encaissés). Lors de leur dernière réception, les Niçois se sont imposés face à Bordeaux (1-0). Les rencontres de l'OGC Nice offrent quasiment toujours peu de buts (17 de leurs 21 matchs ont donné moins de 3 buts par match). Nîmes a réalisé une très belle opération en milieu de semaine en s'imposant face à Angers (3-1). Ce succès donne aux Crocos une marge intéressante sur la relégation (12 points). Les hommes de Blaquart restent néanmoins sur trois défaites en déplacement et arrivent à Nice pour retrouver de la solidité. De plus, Despres qui a été l'auteur d'un doublé face à Angers s'est lourdement blessé et ne sera pas du voyage. A l'aller, Nice s'était imposé sur le plus petit des scores (0-1) dans un match avec des rebondissements (penalty de Bozok arrêté et 2 expulsions pour Nîmes). Comme souvent avec les Niçois, nous voyons un match fermé et moins de 3 buts dans le match.