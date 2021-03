Pronostic Nice Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Jamais 2 sans 3 pour Nice face à Nîmes

En s'imposant au Roazhon Park en ouverture de la 27journée de Ligue 1, l'OGC Nice s'est donné de l'air dans l'optique du maintien. En effet, les Azuréens comptent dorénavant 7 points d'avance sur …Nîmes. Un succès ce mercredi permettrait aux Niçois de faire un grand pas vers un sauvetage quasi définitif. A Rennes, Amine Gouiri a confirmé qu'il était l'atout offensif des Aiglons en inscrivant son 10but de la saison en Ligue 1. Solide en fin de match, Nice a contenu les attaques rennaises pour maintenir l'avance acquise grâce à la première réalisation de Daniliuc sur une passe de Gouiri. Ce succès vient confirmer un léger mieux entrevu lors des dernières semaines avec de bonnes prestations face à Angers (victoire) et Paris (défaite mal payée). Le club niçois retrouve une formation contre laquelle il s'est déjà imposé à deux reprises cette saison, le Nîmes Olympique. Victorieux en Ligue 1 aux Costières à 10 contre 11 (0-2), les partenaires de Lees-Melou s'étaient également défaits des Crocos en Coupe de France (1-3). De son côté, le Nîmes Olympique s'est relancé dernièrement dans la course au maintien. En effet, les hommes de Pascal Plancque s'étaient successivement imposés face à Dijon et Bordeaux, avant de dominer Lorient en match en retard. Le week-end dernier, les Nîmois recevaient Nantes pour une autre rencontre importante dans le cadre de la survie en Ligue 1. Menés au score, les Crocos sont parvenus à égaliser en seconde période (score final 1-1), et ne sont qu'à 1 point du premier non relégable, Lorient. Lors des dernières rencontres, le Nîmes Olympique a bénéficié d'une réussite maximale pour décrocher des points importants. Boosté par son succès en Bretagne, Nice devrait s'imposer face à des Nîmois, qu'ils ont déjà dominé à deux reprises cette saison.