Pronostic Nice Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nice et Nantes

La 36journée de Ligue 1 nous offre un duel entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Les deux équipes sont sur de bonnes dynamiques mais n’ont plus rien à jouer sur cette fin de championnat. Samedi dernier, les Aiglons ont ramené un bon nul de Paris (1-1) où ils se sont créés plusieurs opportunités et ont pu une nouvelle fois compter sur un excellent Benitez. Un homme est en feu actuellement à Nice, l’Algérien Youcef Atal qui n’en finit pas d’impressionner. Les Niçois sont en forme à domicilen eux qui ont perdu seulement une seule fois lors des 12 dernières réceptions (face à Caen dans un match où ils ont manqué de réussite). Les hommes de Vieira jouent l’esprit libéré ce qui devrait nous offrir une rencontre plus ouverte qu’à l’accoutumée du côté de l’Allianz Riviera.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De plus, Nice affronte une formation nantaise en pleine forme et qui vient d’enchaîner 5 succès consécutifs. Ces victoires sont d’autant plus significatives qu’elles ont été obtenues notamment contre Lyon, Paris et Marseille. Les hommes de Coach Vahid arrivent sur la Côte d’Azur en pleine confiance. D'un côté, Nice a marqué sur 6 de ses 7 derniers matchs à domicile, tandis que Nantes a scoré lors de ses 5 dernières rencontres. Pour ce match entre deux équipes qui devraient jouer libérés, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté, à l’image des 5 dernières confrontations entre ces deux formations.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Nantes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !