Pronostic Nice Nantes : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Nice - Nantes : Les Aiglons maitrisent les Canaris

En ouverture de la 21journée de Ligue 1, l’OGC Nice affronte le FC Nantes. Le club niçois a parfaitement lancé l’année 2022 avec un très beau succès à Brest (0-3). Les Aiglons ont rapidement ouvert le score grâce à un très beau but de Dolberg parfaitement servi par Kluivert. La suite fut plus compliquée, notamment après l’expulsion de Schneiderlin, mais Benitez a sorti une prestation de premier plan pour permettre à son équipe de conserver son avantage. Comme souvent dans ce type de rencontre, Nice a ensuite annihilé les espoirs bretons en contre-attaques grâce à Delort et Gouiri. L’ancien Lyonnais a retrouvé le chemin des filets après 5 rencontres sans le moindre but, sa 9réalisation déjà de la saison. Ce succès a consolidé la deuxième place des hommes de Galtier qui ont profité du faux-pas de Rennes et des reports du matchs de Montpellier. En difficulté en fin d’année dernière à domicile avec 3 revers face à Montpellier, Metz et Strasbourg, Nice avait cependant conclu 2021 par une victoire sur Lens (2-1). Les Aiglons vont vouloir poursuivre sur leur excellente dynamique de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Nantes réalise une saison nettement plus convaincante que celle de l’an passé, où le club de Loire-Atlantique avait sauvé sa place lors des barrages. La bonne première partie de saison des Canaris a éveillé l’intérêt des clubs européens vis-à-vis de plusieurs joueurs cadres. En effet, les Blas ou Kolo Muani sont fortement demandés, ce qui pourrait nuire à l’équilibre du FCNA. Le week-end dernier, les Nantais ont cependant bien résisté à la Beaujoire face à Monaco (0-0) qui jouait son premier match sous Clement. Neuvième du classement, Nantes arrive dans le Sud de la France en étant invaincu lors des 6 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. Mais décidé à confirmer sa prestation brestoise et à consolider sa 2place, l’OGC Nice devrait s’imposer à domicile face à Nantes.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !