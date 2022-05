Pronostic Nice Nantes : Analyse, cotes et prono sur la finale de la Coupe de France

100 remboursés sur la finale Nice - Nantes

Attention :

Nos pronostics Nice - Nantes

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Nice veut concrétiser sa belle saison

Nantes à la recherche de son glorieux passé

Nice et Nantes quasiment au complet

Les compo probables :

Nice - Nantes : Les Aiglons croquent encore les Canaris ?

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, leest deen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.Les Aiglons niçois ont réussi un superbe parcours pour se hisser en finale en battant notamment le PSG au Parc des Princes lors de la séance des tirs aux buts, avant de prendre brillamment le dessus à domicile sur l’Olympique de Marseille en quart de finale (4-1). En demi-finale, les Niçois sont tombés sur un adversaire moins huppé avec le FC Versailles, contre lequel les Aiglons ont fait respecter la logique à l'Allianz Riviera (2-0). Arrivé cet été, Christophe Galtier est à 90 minutes (voire plus) de permettre à sa formation de remporter un trophée. En parallèle, le Gym est toujours dans le coup en Ligue 1 pour les places européennes. En effet, Nice est en 5position avec seulement 2 points de retard sur Rennes, troisième. Les partenaires de Dante ont connu un passage compliqué de la mi-mars à la mi-avril qui les a fait reculer dans la hiérarchie, alors qu’ils étaient bien installés sur le podium. Depuis quelques journées, Nice s’est repris en remportant 3 de ses 4 derniers matchs face à Lorient, Troyes et Bordeaux, qui luttent tous pour leur maintien. En revanche, les Aiglons se sont inclinés dans le derby contre Monaco (1-0). Si les Niçois ont souffert lors de leurs succès face aux équipes luttant pour le maintien, ils ont retrouvé une certaine solidité derrière (2 buts encaissés sur leurs 4 derniers matchs).Alors que Nantes s'était retrouvé l’an passé à devoir lutter pour leur maintien, les hommes de Kombouaré sont nettement plus convaincants cette saison avec une 9place au classement de Ligue 1. Le FC Nantes a depuis bien longtemps assuré son maintien et se montre très solide depuis quelques semaines. En effet, les Nantais ont perdu une seule fois lors des 6 dernières journées face à Marseille (3-2) dans un match où Nantes aurait mérité mieux. Pour ses deux dernières sorties, le club de Loire-Atlantique nous a livré deux prestations spectaculaires : lors de sa victoire contre Bordeaux (5-3 après avoir été mené 2-0) et en déplacement à Bollaert contre Lens (2-2 après avoir mené 2-0 à 11 contre 10). Pour atteindre cette finale de la Coupe de France, Nantes a débuté son périple à Sochaux avant de se défaire de Vitré, Brest et Bastia. Les hommes de Kombouaré ont ensuite réalisé une prestation de premier plan face à Monaco en demi à domicile (2-2, victoire aux tirs au but).Comme depuis le match face à Lorient, Nice est privé d'Atal et Claude-Maurice. Morgan Schneiderlin fait son retour dans le groupe mais ne devrait pas débuter. Du côté de Nantes, il y a également un latéral important forfait en la personne de Charles Traoré. Depuis le début de saison, Nantes dispose d’un trio offensif très percutant avec les Blas, Kolo Muani et Simon. Dans les cages alors que Lafont va prendre la place de Descamps qui a fait toute la campagne côté nantais, Galtier devrait maintenir sa confiance à Bulka.: Bulka - Lotomba (ou Daniliuc), Todibo, Dante, Bard - Thuram, Lemina, Rosario, Kluivert - Delort (ou Gouiri), Dolberg.: Lafont - Appiah, Girroto, Pallois - Fabio, Chirivella, Moutoussamy (ou Cyprien), Coco - Simon, Kolo Muani, Blas.La finale de la Coupe de France met aux prises l’OGC Nice au Football Club de Nantes, deux équipes sevrées de titre depuis un moment. Sur son parcours dans cette compétition et sa meilleure saison en L1, Nice part légèrement favori. Cependant, les Aiglons devront faire en sorte que leur défense (la meilleure de Ligue 1) puisse contenir le trio offensif nantais et que Delort et Gouiri soit plus tranchants que sur les dernières rencontres. Sur les derniers matchs, c'est en effet Andy Delort qui s'est montré le plus combattif mais aussi le plus décisif (5 buts sur ses 9 derniers matchs avec Nice dont celui de dimanche à Bordeaux). Comme lors des deux confrontations entre les deux formations cette saison (victoire 2-0 à Nantes et 2-1 à l'Allianz Riviera), Nice pourrait encore s'imposer face aux Canaris.Retrouvez le Pronostic Nice Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !