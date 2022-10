Pronostic Nice Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nice – Nantes avec des buts de chaque côté

Que se passe-t-il à Nice ? Le Gym rate totalement son entame de championnat avec une décevante 13place au général. Les Niçois ne comptent que 4 unités d'avance sur la zone de relégation et une seule sur leur adversaire du soir. Inconstants, les hommes de Lucien Favre n'arrivent pas à enchainer deux résultats positifs. Certaines victoires comme celle obtenue à Lille ou celle à Ajaccio semblaient être des déclics mais qui sont restées sans lendemain. Dernièrement, le club azuréen a connu une défaite surprenante face à la modeste équipe tchèque de Slovacko en Conference League. Dominateurs, les Aiglons n'avaient pas su se mettre à l'abri et ont fait preuve de fébrilité lors des dernières minutes. Ce scénario ressemble à celui entrevu à Auxerre où les hommes de Favre ont plutôt bien démarré en ouvrant le score par Delort mais n'ont pas su conserver leur avance face à une équipe auxerroise pas au mieux (1-1). De plus, Nice a perdu son buteur Andy Delort, touché contre l'AJA.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nantes vit un début de saison similaire au club niçois. Auteur d'une bonne saison l'an passé, le FCNA n'y est pas dans ce premier tiers de championnat. En effet, les hommes de Kombouaré se trouvent en 14position avec 2 unités d'avance sur le premier relégable, Strasbourg. Engagé également en Europa League, Nantes souffre dans l'enchaînement des rencontres. Sur une terrible série de 6 défaites pour un nul, les Canaris sont finalement parvenus à renouer avec le succès contre Brest (4-1) le week-end passé. Cette victoire est doublement important puisqu'elle permet au club de Loire-Atlantique de sortir de la zone rouge et d'enfoncer un adversaire direct. Face aux Brestois, les Canaris ont montré leur force de caractère pour ne pas s'écrouler après le penalty raté par Blas, et l'ouverture du score du brestois Fadiga. Finalement, Nantes a réagi en marquant deux buts en une minute par l'intermédiaire de Simon et Ganago. En seconde période, les Nantais ont accentué leur supériorité en marquant deux nouveaux buts par Mostafa Mohamed et Sissoko. Pour ce remake de la dernière finale de la Coupe de France, Nice et Nantes devraient nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté comme lors des 3 dernières rencontres disputées par les Azuréens.