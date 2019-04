Pronostic Nice Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Nice – Montpellier : Place encore aux défenses !

Nice, handicapé par plusieurs absences, a tout de même réussi à s’imposer face à Dijon dimanche dernier (0-1). Comme souvent cette saison, le Gym s’en est remis à ses défenseurs et à son gardien de but Benitez, auteur de parades décisives. Depuis le début de saison, 24 des 30 matchs joués par la bande à Vieira se sont terminés avec moins de 3 buts. Nice est l’équipe la moins spectaculaire du championnat avec 1,7 buts de moyenne par match. Les Aiglons sont performants à domicile et restent sur 9 matchs sans défaite. La défense articulée autour de l’expérimenté Dante donne satisfaction à Vieira qui devrait récupérer le prometteur Malang Sarr pour cette renconte. L’ancien Gunner déplore par contre l’absence d’un vrai buteur, depuis le départ de Balotelli.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Très fort pendant la première partie de saison, Montpellier connaît une année civile 2019 plus difficile. Le succès du milieu de semaine face à Guingamp a redonné un coup de boost aux hommes de Der Zakarian. Le coach héraultais possédait à l’issue de la phase aller d’une des meilleures défenses de Ligue 1, mais depuis janvier 2019 ses protégés ont encaissé 21 buts. Le clean sheet face à Guingamp (victoire 2-0 mercredi) a redonné de la confiance à Hilton et ses partenaires. Montpellier et Nice sont très proches au classement et ont toujours la possibilité de pouvoir accrocher l’Europe. Les deux équipes vont certainement encore s’appuyer sur leurs qualités défensives pour accrocher un résultat. Pour ce match, nous voyons une nouvelle rencontre fermée des Niçois, avec moins de 3 buts dans le match.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !