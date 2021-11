Pronostic Nice Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice, une victoire qui vaut Delort face à Montpellier

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Nice Montpellier :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé cet été auréolé de son titre de champion de France avec Lille, Christophe Galtier confirme qu’il est à l’heure actuelle l’un des meilleurs entraineurs français. Après ses passages réussis à l’AS Saint-Etienne et à Lille, la « Galette » est en train d’installer Nice dans le haut du foot français. En effet, à l’heure actuelle, les Aiglons occupent la 2place du classement derrière un Paris Saint-Germain intouchable. Solide depuis le début de cette saison, l’OGC Nice a connu seulement deux revers surprenants sur la pelouse de Lorient et celle de Troyes, deux formations qui évoluent en bas de tableau. Lors des dernières journées, le club azuréen s’est signalé par deux renversements de situation face à l’Olympique Lyonnais avec 3 buts inscrits dans les 10 dernières minutes (score final 3-2) et le week-end dernier à Angers où Andy Delort a permis grâce à son doublé de décrocher 3 nouveaux points précieux. Arrivé de Montpellier en fin de mercato, au grand désarroi des supporters héraultais, Andy Delort s’est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe avec laquelle il a inscrit 5 buts (pour total de 7 réalisations en comptant ceux inscrits avec le MHSC). Entre ses rencontres face à Lyon et Angers, Nice a concédé le nul dans son match à rejouer face à l'OM.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier semble avoir plutôt bien digéré les nombreux départs de l’intersaison (outre Delort, Laborde et Der Zakarian sont partis ailleurs en Ligue 1 et Hilton a pris sa retraite) et se trouvent en milieu de tableau à la 11place. Le club héraultais compte 7 points d’avance sur le premier relégable, Brest. Les hommes de Dall’Oglio doivent leur classement à leurs performances à domicile où ils ont récolté 14 de leurs 16 points. En revanche, en déplacement, le club montpelliérain n’a toujours pas décroché le moindre succès lors de cet exercice (2 nuls et 3 défaites en 5 déplacements). Le week-end passé, Montpellier s’est imposé à la Mosson face à Nantes (2-0) grâce à Mollet et Wahi après avoir chuté à Monaco (3-1). En pleine confiance et à domicile, Nice devrait s’imposer face à des Montpelliérains en difficulté à l’extérieur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !