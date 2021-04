Pronostic Nice Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nice – Montpellier animé

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Nice - Montpellier :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’OGC Nice a connu une saison mouvementée, marquée par le licenciement de Patrick Vieira et des résultats loin de correspondre aux ambitions du club. Le club azuréen finit la saison en roue libre comme le montre sa défaite du week-end dernier face à Dijon (2-0), la lanterne rouge, qui restait sur 12 défaites consécutives. Récemment, les Niçois avaient montré un visage intéressant avec de bonnes prestations face à Marseille (3-1) ou à la Beaujoire contre Nantes (1-2). Les résultats des deux dernières rencontres sont en revanche décevants avec un nul contre Reims (0-0) à l’Allianz Riviera et donc la défaite face à Dijon (0-2). De plus, Nice sera privé de son meilleur buteur Gouiri (12 buts) pour cette rencontre. Les Aiglons ont cependant de la réserve puisque l’international danois Kasper Dolberg devrait occuper le front de l’attaque.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Montpellier réalise une saison intéressante. A l’image des exercices précédents, le club héraultais est toujours dans le coup pour les compétitions européennes mais devrait finir bredouille. En effet, avec 6 et 5 points de retard sur Lens et l’OM, un retour du MHSC est envisageable lors des 5 dernières journées. De plus, les hommes de Michel Der Zakarian auront un autre objectif dans cette dernière partie de saison avec les demi-finales de la Coupe de France puisqu’ils viennent de s’imposer en milieu de semaine face à Canet-Roussillon (1-2). Les Montpelliérains se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique, suite à l’expulsion de Vitorino Hilton, mais ont été sauvés par un grand Andy Delort, auteur d’un doublé décisif. Cette rencontre entre des Niçois et des Montpelliérains devrait être agréable à suivre avec des buts de chaque côté, comme lors de 8 des 9 derniers matchs du MHSC.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !